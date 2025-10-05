¾åÌîÍµ¼÷¸ÞÃÊ¤¬2´üÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡ªÀ¾·³¤ÏÁ´°÷¤¬ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ¶¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¿¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Í½Áª
¡¡¡ÖSUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡×¤Î´ØÀ¾Í½ÁªC¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬10·î5Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡Àï¤Ç¾åÌîÍµ¼÷¸ÞÃÊ¡Ê22¡Ë¤¬»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë126¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾åÌî¸ÞÃÊ¤Î2´üÏ¢Â³À¾·³Æþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡Û»åÃ«È¬ÃÊVS¾åÌî¸ÞÃÊ ·è¾¡Àï¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡ÁíÀª19Ì¾¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾Í½ÁªC¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÀ¾·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¤ËÂ³¤Í½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¾åÌî¸ÞÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÌî¸ÞÃÊ¤Ï2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÀÐÀîÍ¥ÂÀ¸ÞÃÊ¡Ê30¡Ë¡¢ºå¸ý¸çÏ»ÃÊ¡Ê47¡Ë¡¢¿¹ËÜºÍÄ·»ÍÃÊ¡Ê24¡Ë¤òÇË¤ê·è¾¡Àï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î»åÃ«È¬ÃÊ¤È·ãÆÍ¡£´çÌÚ¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é¡¢Àè¼ê¤Î»åÃ«È¬ÃÊ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê·ãÀï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿»åÃ«È¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá»Ø¤·¤ÎÃæ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«µÕÅ¾¡£¾¡µ¡¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾åÌî¸ÞÃÊ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾åÌî¸ÞÃÊ¤Ï¡¢¡Ö»åÃ«È¬ÃÊ¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤âÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¡ÖÀ¾·³¡¢Åì·³¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥È¥Ã¥×´ý»Î¤È¸¡Æ¤¤äÎý½¬¤Ê¤É¾´ý¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÙ¶¯¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¾´ý¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¾·³¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÎÀ¾ÆüËÜÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤ÇÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¡¢»³ºêÎ´Ç·¶åÃÊ¡Ê44¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾A¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¡¢B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éµ×ÊÝÍøÌÀ¶åÃÊ¡Ê50¡Ë¡¢C¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¾åÌî¸ÞÃÊ¤¬»²Àï¤ò·è¤á¡¢Á´°÷¤¬ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÎÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤éÅì·³¤È·ãÆÍ¤¹¤ëÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢¡SUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÁª½Ð¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢Í½Áª¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢·è¾¡Àï¡ÊÅìÀ¾³Æ6¿Í¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎÀï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¶É¤ÏÁ´¤Æ»ý¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¡¢½é¼ê¤«¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè¼ê¡¦¸å¼ê¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë