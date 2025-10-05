¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > À¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¹â»ÔÁíºÛ¡¢ËãÀ¸»á¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ ¹â»ÔÁíºÛ¡¢ËãÀ¸»á¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ ¹â»ÔÁíºÛ¡¢ËãÀ¸»á¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ 2025Ç¯10·î5Æü 17»þ9Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï5Æü¸á¸å¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÈÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¼óÁê¡¢Àï¸å80Ç¯¸«²ò¤Ç¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤Ø ¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¹ñÌ±¤Ê¤á¤ë¤Ê¡×¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¥¹¥Æ¥Þ½÷ÀµÄ°÷¢ª¸À¤¤Ìõ¥³¥á¥ó¥È¤Ç²Ð¤ËÌý¡¡¹â»Ô»á»Ù»ýµÄ°÷¤Ë¥³¥á»¯¤µ¤ìºÆ±ê¾å¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤À¤ì¤¬¿®¤¸¤ë¤«¡× ¡Ö¤Ê¤¼Æ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¸µ¼óÁê¡¢¸¶È¯¤á¤°¤êÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½