¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥óµ¢¹ñ¤Ë¼º°Õ¡ÖÄË¤¤¤Í¡×¡Öº£¤´¤íÈô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£µÆü¡¢Á°Æü£´Æü¤Ë±¦¥Ò¥¶ÄË¼£ÎÅÀìÇ°¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï£¹·î£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£²²ó¤òÅê¤²¡¢·¬¸¶¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£ÍâÆü£²£¸Æü¤Ë¤Ïº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ìÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¤Æµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¡×¤È¼£ÎÅÀìÇ°¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ïº¸¥Ò¥¸¤ä±¦¥Ò¥¶¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤«¤é£¶»î¹ç¸º¤Î£±£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ÏÀèÈ¯¿Ø¥È¥Ã¥×¤Î£±¡¦£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥ê¥Õ¥£¥óÎ¥Ã¦¤Ï¡ËÄË¤¤¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤´¤íÈô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄ¹Î¹¤ò½ª¤¨¤¿º¸ÏÓ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£