¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤È·üÇ°¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¤«¥é¥Ö¥Û¤¬¤É¤¦¤Î¡Ä¤Ê¤ó¤¾¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¾Â¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíºÛ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤ÏËá´õ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¥²¥¹¥È¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ê°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¡ËÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢¤¢¤È¥é¥Ö¥Û¹Ô¤Ã¤¿¤À¤Î¤É¡¼¤Î¤¢¡¼¤Î¤Î»ÔÄ¹¡ÊÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ë¤µ¤ó¡Ä½÷À¤¬Æ¬¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë¤ËÍè¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤¾¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¡¢¹â»Ô¤µ¤óÂç¾æÉ×¤«¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢»ä¤Ï¡£½÷À¤¬°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¤´¤í¥É¥É¥É¥Ã¡ª¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È·üÇ°¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ï¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡Ø»ä¤Ï³ØÎòº¾¾Î¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¸À¤¦¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÞ¯Íî¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¡¼¥â¥¢ÊÖ¤»¤ë¤·¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¿Í¤ä¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬¼óÁê»ØÌ¾¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¤Í¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢Ç¤´ü¤Î´ü´Ö¡Êºß¿¦Æü¿ô¡Ë¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¤ï¡££±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¯ºö¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
