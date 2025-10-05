¡Úµð¿Í¡Û£Ã£Ó¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁ¤«¡©¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£µÆü¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤ËÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏÁ°Æü£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ìÁª¼ê¸¢¡ÊµÜºê¡Ë¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢£±£¶ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²ó¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ÈÁê¼ê£´ÈÖ¼ê¡¦¿¹»³¤Î£µÅêÌÜ¡¢Äã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ÆÄËÎõ¤Êº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡££³ÅÀ¤ÎÈ¿·â¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÆ±»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤â¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡×¤ÈÂåÂÇÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢°ì·³¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¥Á¡¼¥àºÇÄ¹Ç¯¤ÎÍê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤ª¤è¤½£²¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£·¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£±³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤À¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï£²»î¹ç¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡õ£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐÄÍ¤È±ºÅÄ¤ò£Ã£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ì·³¤ËºÆÅÙ¹çÎ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡Ê°ì·³¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡×¤Èµ®½Å¤Ê¡ÖÀïÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éôµð¿Í¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄ¹Ìî¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£