¡Ú³ÚÅ·¡ÛµåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£²£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¡¼é¸î¿À¡¦Æ£Ê¿¾°¿¿¤¬±äÄ¹£±£°²ó¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£µÆü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡£±¡½£±¤Î±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤¬¡¢£±²ó¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£··î£±£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤«¤é£²£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¤ËÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿£²£¸»î¹çÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¾¡¤Á»î¹ç°Ê³°¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦µ¯ÍÑ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤«¤é¼ç¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´Åö¡££¹²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢Íèµ¨¤âÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£