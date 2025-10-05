¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤À¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ó¥¨¥ë¥µ¡¡¡È¶¸¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¼¹Ç°¡Ê¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¨¥ë¡¦¥í¥³¡×¡ÊÊÑ¿Í¡¢¶¸¿Í¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï¤¢¤Þ¤¿¤Î´ñºÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯Â¸ºß¤À¡£
¡¡¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï¤¤¤Þ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¸þ¤±10¥«¹ñ¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿ÆîÊÆºÇ½ªÍ½Áª¡¢ÂåÉ½ÏÈ¤Ï6¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤¬Àè¤ËÆÍÇË¤ò·è¤á¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï»Ä¤ë3ÏÈ¤ò¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï¸·¤·¤¤µÕÉ÷¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÇºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¨¥ë¥µÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ó¥¨¥ë¥µ¤ÏÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤¨¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤âÉÔËþ¤À¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ë5Ê¬¤Û¤ÉÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÖ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÆÃ¸¢¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤ÎÃæ¤Çµ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤ÏÁÛÄêÆâ¡£¥Ó¥¨¥ë¥µ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î4Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ú¥ë¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë100»þ´Ö¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤È¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ò´ÝÍç¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£3ÂÐ0¤Ç²÷¾¡¤·3°Ì¤ËÌö¿Ê¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
ËÍ¤ÎËÜ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¢¤ë
¡¡¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï1955Ç¯¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Î²È·Ï¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§²È¤äÀ¯¼£²È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÊÛ¸î»Î¡¢Êì¤Ï¶µ»Õ¡£ÃÎÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·13ºÐ¤Î»þ¡¢
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎËÜ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¸å¤ËÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë·»¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Ã±¤ËÆùÂÎ¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯ÃÎÅª¤ÊÆ¶»¡¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ¶»¡¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤òÅ·Ì¿¤È¼«³Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ´¤ì¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬Áª¼êÀ¸³è¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«3¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÄÌ»»113»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤À25ºÐ¡£°úÂà¸å¤¹¤°¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢90Ç¯¡¢35ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£92Ç¯¤Ë¤ÏÆîÊÆ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ë¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡98Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿2002Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤ÎºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦¤¬¡¢04Ç¯¤Ë¤ÏU-23¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â¥Á¥êÂåÉ½¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¡¢¥ê¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤ò²¿É´»î¹çÊ¬¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£²á¹ó¤ÊÁö¤ê¹þ¤ß¤ä°Û¾ï¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï½ÑÅª¤³¤À¤ï¤ê¤òÍ×µá¤·¡¢¡Ö¾¡Íø¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÅ¯³Ø¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¤µ¤¨É¾¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤«¤é¡Ö¶¸¿Í¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¨¥ë¥µ¼«¿È¤Ï´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÏÊÑ¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤ë¤«Á°¤«¤é¡¢¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤Ë¡ÖÉ´²Ê»öÅµ1ºýÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ÃÃ²¤µ¤ì¤ëÊ¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê°¦
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤â¼õ¤±¤¿¡£
¡¡19Ç¯¡¢¥Ó¥¨¥ë¥µ¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÎý½¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤·¤ËÁÐ´ã¶À¤Ç¤Î¤¾¤¸«¤¿¤È¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£»ö¼Â¤Ê¤éµ¬Ìó°ãÈ¿¡£¡ÖÈÜÎô¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÊ¬ÀÏ»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹îÌÀ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï100¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈóÆñ¤òÍý²ò¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Ö¾ðÊó¤òÅð¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¼¹Ç°¤Î·ë¾½¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÏÃ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¥Ó¥¨¥ë¥µ¤ÏÀï½ÑÍ¥Àè¤Î¥¹¥¿¡¼·ù¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê·Ý½Ñ²È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡×
¡¡¤½¤Î¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤â16Ç¯¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡´ü´ÆÆÄ¤ËÃ¯¤ò¿ä¤¹¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥¨¥ë¥µ¤¬°ìÈÖ¤À¡×
¡¡»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Áê»×Áê°¦¡£¶¸µ¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÒÌµ¸Â¤Î¥¢¡¼¥È¡Ó¤ÎÎÎ°è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î²ÝÂê¤ò¥Ó¥¨¥ë¥µ¤Ê¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤ò»î¹ç¸å¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÌ´ÁÛ¤¹¤ë¡£¶¸¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤âÊú¤«¤»¤ë¡£
¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Î¤Ö¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£1956Ç¯¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤ÇÅê¼ê¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥ÕÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¹â¹»Ìîµå¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº ±Ê±óÅÁÀâ¡Ù¡ØÉð½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
