¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ËiPhone17ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥ê¥Ã¥×ÁëÉÕ¤¤Îµ»¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¤â¿·È¯Çä
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖHamee(¥Ï¥ß¥£)¡×¤«¤é¡¢¿··¿iPhone17¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖPEANUTS/¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä CERTA ¥Õ¥ê¥Ã¥×ÁëÉÕ¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×(³Æ3740±ß)¤Ï¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖHamee¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿··¿iPhone17ÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤ò¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë³ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÄ¢·¿¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¿¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌÃÎ¤ä»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ê¤é°ìÈ¯²ò·è¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¾®Áë¤«¤é¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥Ï¥¦¥¹¤Î²°º¬¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¿¿¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÂç¤¤Ê±À¤¬¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥¿¤Ë¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÁë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
IC¥«¡¼¥É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÎ±¤Þ¤ë¥Ù¥ë¥È¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤È¡¢Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¡Ö¥É¥Ã¥°¥Ï¥¦¥¹¡×¡¢¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Î¥¿¥¤¥ëÊÁ¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤Î3¼ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³°Áõ¤ÈÆâÂ¦¤Î¥«¥é¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤ÎÌÌ¤â¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤À¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª
Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇiPhone16¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖHamee¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢¡ÖHamee¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
