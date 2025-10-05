¼¯Åç¡õGÂçºå¡¢¹¥Ä´Æ±»Î¤Î·ãÆ®¤Ï£°¡Ý£°¥É¥í¡¼·èÃå¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËGK°ì¿¹¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤â¡£¤È¤â¤ËÏ¢¾¡»ß¤Þ¤ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï10·î£µÆü¡¢J£±Âè33Àá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡££°¡Ý£°¤Ç¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ï¢¾¡Ãæ¤Î¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È£µÏ¢¾¡Ãæ¤Î£¹°Ì¡¦GÂçºå¡£¹¥Ä´Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶¼é¤¬·ã¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¹¶Àª¤Ë½Ð¤ëGÂçºå¤Ï28Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î´ßËÜÉðÎ®¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÁÒÅÄ½©¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¡¢¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¡£
¡¡¼¯Åç¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£40Ê¬¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ç¤ÎºÙ¤«¤¤·Ò¤®¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK°ì¿¹½ã¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£53Ê¬¡¢¼¯Åç¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤¬´Å¤¯·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡GÂçºå¤Ï60Ê¬¤ËÈþÆ£ÎÑ¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢±§º´Èþµ®»Ë¤È°ìµ¤¤Ë£³¿Í¤òÅêÆþ¡£66Ê¬¤Ë¤½¤Î±§º´Èþ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¤Ï¡¢GK¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡90¡Ü£´Ê¬¤Ë¤Ï¼¯Åç¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÆÁÅÄÍÀ¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢GK°ì¿¹¤¬»ß¤á¤ë¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¡£¤È¤â¤ËÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
