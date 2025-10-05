¡ÖÈà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤âÍîÁª¡ÄÌ¾Ìç½êÂ°MF¤ÎÉÔÄ´¤Ë¼±¼Ô¤â·üÇ°¡Ö¿´ÇÛ¤À¡Ä¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Æ¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥å¡¼¥ó¤ä¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤é¤òÊü½Ð¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ëÊä¶¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Ç¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥«¥¤¥é¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ë¡¢¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤È¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£¤é¤ò³ÍÆÀ¡£¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ä¥ê¡¼¥°Á°Àá¤â¥É¥í¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï£²°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ú¼ê¤âÆ±¤¸¤À¡£¼ç¾¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÈ×¤¬ËÜÍè¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ê¥Ç¡¼¤Ï¡ØThe Open Goal¡Ù¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¿¥Æ¤Î½ÐÍè¤â½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥ì¡¼¥ó¤â¡ÖÈà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£¤È¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤Î£²¿Í¤À¤±¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¡¢ÃæÈ×¡¢¥Þ¥¨¥À¡¢¥Ï¥¿¥Æ¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤½ÐÍè¤À¤è¡£¿´ÇÛ¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ê¥Ç¡¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡£¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥¿¥Æ¤È¤«¤À¤è¡×¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤¬¤¤¤º¤ìÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤Ï¤º¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤À¡×
¡¡Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤À¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤´ú¼ê¡£10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤âÍîÁª¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
