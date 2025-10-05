¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬18ºÐ¿ÀÆ¸¤Î¾·½¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë·ãÅÜ¤«¡£¡ÖÁª½Ð¼Âà¤ÎÍ×ÀÁ¤òÌµ»ë¤·¤¿¡×¤È¸½ÃÏ»æÊóÆ»
¡¡18ºÐ¤Ë¤·¤Æ»Ô¾ì²ÁÃÍ2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó340²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ë¿ÀÆ¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î12Æü¤È15Æü¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡££³Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÃÑ¹üÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ»æ¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÑ¹ü±ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤°ïºà¤Ï¡¢º£·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤Î¸å¤Ë¡¢ÃÑ¹üÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥ÆÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¾·½¸¤Î¸«Á÷¤ê¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡¢5Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½Áª¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÈÎäÃ¸¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ä¥Þ¥ë¤«¤é¤³¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ç¥³SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥«¥é¥ó¥«SD¤ËºÆÅÙÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÈó¾ð¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ÏÁª½Ð¼Âà¤ÎÍ×ÀÁ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Î´Ö¤ÎµµÎö¤ÏÌÀÇò¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï·ë¶É¡¢¼¡Àá¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î·ç¾ì¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
