¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª ²÷¿Ê·âSTVV¤ÇßÚÎö¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ»º¤Î¶¯¤ß¤ÈÀ¨¤ß¡É¡£34ºÐ½ÅÄÃCB¤Ï¡Ö¤¢¤Î¼éÈ÷¤¬áã¤ì¤¿¡×¤È20ºÐÄ¹¿ÈFW¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡10·î£´Æü¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤Ï¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ò£³¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¤¿¡££¶°Ì¤À¤Ã¤¿STVV¤ÏÂè10Àá¤ò£±Æü»Ä¤·¡¢»ÃÄê£´°Ì¤ËÉâ¾å¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ±Àá¤ò£µ°Ì°Ê¾å¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¸åÆ£·¼²ð¤À¤Ã¤¿¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿80Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¡£¤·¤«¤·¸åÆ£¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢87Ê¬¤ËMF»³ËÜÍý¿Î¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÍø¤·¤¿¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖU-22ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£¹·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡Ë¤Ç£²¥´¡¼¥ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ø¥ó¥¯Àï¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤é¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤¿Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê»³ËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶î¤±°ú¤¤·¤ÆÁê¼êDF¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê2025Ç¯£±·î26Æü¡Ë¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ±Æü¡¢J£²¤ÇÀï¤¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬Àî¹çÆÁÌÒ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¡Ø¥¢¥¤¥Ä¤¬·è¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢²¶¤âº£Æü¤Ï·è¤á¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬À¸¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î·æºî¤¬Æ±¤¸Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈÆüËÜ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Î´ÖÀÜ»ëÌî¤Ç¡¢·¼²ð¤¬¡Ê»ë³¦¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¯¤ÆÄã¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢·¼²ð¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤â¥Ë¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ËÜ¡Ë
¡¡Æüº¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»³ËÜ¢ª¸åÆ£¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÁªÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤ÎMOTP¤Ï»³ËÜÍý¿Î¤Ç¤¹¡×¤ÈSTVV¤Î¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥Ä¥¡¡×¤Ï¸åÆ£¤Î¤³¤È¤òMOTP¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¤ËÍí¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£º¸¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¸åÆ£¤¬£²ÅÙ¡¢£³ÅÙ¤ÈÁê¼ê¤Ë·«¤êÊÖ¤··ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò»Å³Ý¤±¤Æ´¢¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ£Êý¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆFW¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ËÅÏ¤ê¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î£³ÅÀÌÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃ«¸ý¡Ë¾´¸ç¤µ¤ó¤ËÆüº¢¤«¤é¡¢¡ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ï¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢Ì£Êý¤âÁê¼ê¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¸åÆ£¡Ë
¡¡Ã«¸ý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Áü¡Ù¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢FW¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡¢Á°Àþ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡¢Å¥½¤¯¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸åÆ£¤Ï¼ÂÁ©¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î·ï¤Ë½¢¤¤¤ÆÃ«¸ý¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡Ø¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î£³ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¸åÆ£¤Î¡Ë¥¬¥Ã¥Ä¤ÎÍø¤¤¤¿¼éÈ÷¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·¼²ð¤¬Å¥½¤¯¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î£³ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â½õ¤«¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤ÈÈà¼«¿È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ«¸ý¡Ë
