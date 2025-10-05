¡Ö²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¡×¤Î»ØÅ¦Áê¼¡¤°¡ÄBLACKPINK¥í¥¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡¡È¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¡Éµ¿ÏÇ¤Ë²Ð¤ËÌý
¡¡10·î2Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤¢¤ëÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE UK¡Ù¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÊÆ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ä½÷Í¥¤Î¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢±Ñ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤á¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëBLACKPINK¤Î¥í¥¼¤À¤±¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦XCX¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥í¥¼¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Å¤¯±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡È¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÈãÈ½¤ò¤¦¤±¡¢¡ÖELLE UK¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·ï¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òºï½ü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥¼¤ÎÃ±ÆÈ¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ØºÇ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏBLACKPINK¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥í¥¼¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈµºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØÀèÆü¤Î¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤¬½¸¹ç¼Ì¿¿¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º¹ÊÌÁûÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¤´Ö¤Î¾×·â¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥¼¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¿å¿§¤ò¤·¤¿Ã»¾æ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ð¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ì¸«²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¥¼¤ÎÃå¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡Õ
¡Ôº¹ÊÌ±¾¡¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥í¥¼¤À¤±¤¢¤ó¤Ê²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡Õ
¡Ô¤ß¤ó¤Ê¾å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥í¥¼¤À¤±¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°·¤¤¤¹¤ë¤Î¤â¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡2020Ç¯¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥¼¡£¼Â¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»þ¤â¡¢¥É¥ì¥¹¤ÎÏª½Ð¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢ÌÓÈé¤Î¥³¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥»¥ì¥Ö¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤â¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î3¿Í¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤á¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¾å¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ë°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡¢¥í¥¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼ÁûÆ°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤½¤¦¤À¡£