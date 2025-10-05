Àé½©¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È2SÈäÏª¡È¿Æ±ÒÂâ¡É¤Ï¤Ã¤Ô»Ñ¤Ç¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó1Æü¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©¤Ï¡¢²Î¼ê¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¾¾ËÜ°ËÂåLive2025 Journey¡Áand sweet sixty¡Á¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤Ï¡È¿Æ±ÒÂâ¡É¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Ï¤Ã¤Ô»Ñ¤Ç¾¾ËÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡¢ÆÍÇ¡TV¤Î¹ñ¤Ë¸½¤ì¤Æ¡È°ËÂå¤Ï¤Þ¤À16¤À¤«¤é¡Á¡É¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ó¸Ü¤·¡Ö»×¤¨¤Ð¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤Ç¡¢²Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¡¡¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡¢º£¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ï¿Æ±ÒÂâ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤·¡Ö80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£