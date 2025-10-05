¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡Âç²Ï³¨¡Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦³¨¡Ë¡ÛÂè37ÏÃ¡¡½ÕÄ®¡á²«É½»æ¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Î¡È°ÇÍî¤Á¡ÉÀ¯±é¤ÎÀä±ïÀë¸À
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÂè38ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Á°½µ¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Î»à¤ÈºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËíÂíà¤¬À¸¤¸¡¢¤µ¤é¤ËËëÉÜÆâ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡ÈÅÜ¤ê²ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè37ÏÃ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡£ÄÕ½Å¤ÏÊú¤¨¤Îµººî¼Ô¤é¤¬µî¤ëÃæ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡áÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ë¼¹É®¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÏÃæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤Ê¤É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÕÄ®¤Î»à¤¬¡¢ÄÕ½Å¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¹Â¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¾ì½ê¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÄê¿®¤â¶ì¤·¤á¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÈÅÜ¤ê¡É¤Î´¶¾ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÄ®¤Î·ï°ÊÍè¡¢²«É½»æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤ë¡£À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ï¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤â¤¦·ù¤Ç¤¹¤è¡¢²«É½»æ¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²«É½»æ¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¼è¤ê¹ç¤ï¤º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ðÌóÎá¤Î±Æ¶Á¤¬µÈ¸¶¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢À¯±é¤È²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢µÈ¸¶¤òµß¤¦¡¢¤½¤·¤Æ·ðÌóÀ¯ºö¤Î¥Ä¥±¤ÏÎ©¾ì¤¬¼å¤¤¿Í¡¹¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Îõ¤ËÈéÆù¤ë²«É½»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇºÊ¡¦¤Æ¤¤¤¬¡¢½ÕÄ®¤Î»à¤«¤é²æ¤òËº¤ì¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄÕ½Å¤ò¤¤¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ã¶À¤ò¼è¤ê¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â¡£¤É¤¦¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¡Ö¾ì¤Î¼å¤¤Êý¤òµß¤¤¤¿¤¤¡¢À¤¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤Î¤ª»Ö¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¡¹¸Ê¤ò¹â¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÄÕ½Å¤Ï¡ÈÊÝ¿È¡É¤Ð¤«¤ê¤Î¼þ°Ï¤Ëµ´¤Î·ÁÁê¤Ç·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Æ¤¤¤â°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«³²¤·¤¿½ÕÄ®¤Î»×¤¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ë¤é¤à¡£
¡¡À¯±é¤Ï¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì²á¤®¤Æ¤ó¤Î¤«¤Í¤¨¡Ä²Ù¡¢ÇØÉé¤¤¤³¤ß²á¤®¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¤È²ÎËû¤Î²È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Õ¤¹¤Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¼ÂÅª¤ÊÁð²Ö¤ò¸«¤Æ¡Ä¡£
¡¡»³ÅìµþÅÁ¤ÎÞ¯ÍîËÜ¤Î·æºî¡Ö·¹¾ëÇã»Í½½È¬¼ê¡×¤ÎÃÂÀ¸¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·æºî¡¢À¯±é¤ÎºÍÇ½¤Ë¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤½¤Îºî¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢À¯±é¤â¾Ð´é¤ÇºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ¤Ó¾Ð´é¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯Àµ·î¡¢µþÅÁ¡áÀ¯±é¤Î¿·ºî¡Ö¿´³ØÁáÀ÷Áð¡×¤¬°ÂÊ¼±Ò¤ÎÅ¹¤«¤é½ÐÈÇ¡£Äê¿®¤Î·Ç¤²¤ë·ðÌó¡¦¶ÐÊÙÀ¯ºö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿³ØÌä¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë²«É½»æ¤ÇµþÅÁ¤ÎÂåÉ½ºî¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÄÕ½Å¤ÏºÆ¤Ó·ãÅÜ¡£À¯±é¤Î¤È¤³¤í¤ËÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤·¤Á¤ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤É¤·Ã´¤¤¤¸¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×
¡¡½÷Ïº¤È¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿À¯±é¤â²æËý¤Ê¤é¤ºÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·¤òÃ´¤°¤È¤«Ã´¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ê¤ã¤É¤Î¤ß¤Á²«É½»æ¤ÏÀèºÙ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤è¡×
¡¡ÀµÏÀ¤òÅÇ¤«¤ì¤ë¤â¡¢Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡Ö²¿ÅÙ¸À¤ä¤¢Ê¬¤«¤ó¤À¤è¡ªµº¤±¼Ô¤Ï¤Õ¤ó¤É¤·¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤¨¤È°ì¤Ä¤âµº¤±¤é¤ì¤Í¤¨À¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¤½¤¦ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²«É½»æ¤ÇÀ¯±é¤ò¤Ï¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£¼þ°Ï¤ÏÁûÁ³¡£ºî²È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢ËÜ¤ò°¦¤¹¤ëÄÕ½Å¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤ÎÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿µÕ¡£ÅÄ¾Â»þÂå¤Î½ªßá¡¢¤½¤·¤Æ½ÕÄ®¤Î»à¡Ä¡£À¯±é¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÍ·¤Ó¿´¤ò¼º¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÀÚ½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×
¡¡¡Ö½ÕÄ®¤Î»à¤ÇÄÕ½Å¤¬°ÇÍî¤Á¡Ä¡×¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Èºî²È¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿ÄÕ½Å¤ÎºÍ¤Ë±¢¤ê¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÄÕ½Å¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊüÁ÷¸å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÔ½¸¶É¤Ç¤âÊÔ½¸¥ª¥¸¥µ¥ó2¿Í¤¬Æ°ÍÉ¡£ÄÕ½Å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äê¿®¤â½ÕÄ®¤Î»à¤Ë¶ì¤·¤ß¡Ä¡£¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ËËþ¤Á¤¿Âè37ÏÃ¤òÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè38ÏÃ¤Ï¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡Æ»»Ò¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤ß¤Á¤³¡Ë³¨ÉÁ¤¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¶ÌîºÚÌ¾¤È¾¾²¼Æà½ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ê2017Ç¯10·î´ü¡Ë·àÃæ²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖALL¡¡OF¡¡SHOHEI¡¡2023¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¡URAWA¡¡REDS¡¡2023¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆÃ½¸¹æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂç²Ï³¨Ï¢ºÜ¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4Ç¯ÌÜ¡£