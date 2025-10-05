´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¡¡·¤¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ë¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³Ú¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç·¤Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÎ¢À¤³¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¡Ê47¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢6Æü¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î300²óÄ¾Á°ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¸µ¤¤ÎÎ¹¿Í¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ë¡×¤ÎÏÃ¤ä¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£´Ý»³»á¤ÏÈÖÁÈºÇÂ¿42²ó¤Î½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÆîÊÆ¤Î¥¹¥é¥à³¹¤Ê¤É´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ËÀøÆþ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬Ê¡¤Ê¹ñ¤ÎÎ¢¤Î´é¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×Àß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤Ï´Ý»³»á¤Î¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö·¤¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤¿¡£ÌôÊª¼èºà¤ÎºÝ¤Ë¶õ¹Á¤Î¸¡ºº¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÌôÊª¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Î¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç·¤Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀß³Ú¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´Ý»³»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡£Á°¤ÏÊª½ñ¤¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤«À¤¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼èºà¤Î»ÅÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡È°ãË¡¤¹¤ì¤¹¤ì¡É¤Ê¼èºàÊýË¡¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËºÑ¤àÏÃ¤â¥«¥á¥é¤ò¤½¤³¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¸ò¾Ä¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ÈÆ²¡¹¤È¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¼èºà¤Î»ÅÊý¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£