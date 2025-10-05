¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¡×¡½¡½¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¤¬¸ì¤ëSOMOSOMO¤Î¥µ¥Þ¥½¥ËÄ©Àïµ
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¥¢¥ª¥¤ ¥¢¥ª¥Í¤¬¡¢º£²Æ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò°Ü¤¹¡ÖÅ¾À¸¡×¸å¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤ËµîÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡ÖZOZO¥Þ¥ê¥ó¤ò¸«³Ø¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºµ¬ÌÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¼ÂºÝ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤Î¶á¤¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉáÃÊ½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÁØ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²»³Ú¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÆÏ¤¯¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿SOMOSOMO¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÀú¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âSOMOSOMO¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤³¤Î¤¢¤È¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ØÀäÂÐÇä¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÁ´¶Ê¤Î¥¢¥¿¥Þ¤ËÀú¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÃ´Åö¤ò·è¤á¤ÆÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò·è¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSOMOSOMO¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¶Ê¤¬¤¿¤ÀÎ®¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¸À¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤¨Êý¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤â¡È¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÎSOMOSOMO¡É¤òÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤¬Â³¤¯¡£¡ÖºÇ¶áÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Zepp Shinjuku¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¬¹µ¤¨¤ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤À¡£¡Ö1²óÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Æ°°÷¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÈÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤¿¤á¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÄê¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤â¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡×
¡¡¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¡£´ÑµÒ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È²Î¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ª¥Í¤ÈSOMOSOMO¤Ï¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£