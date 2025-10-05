¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ï¡Ö»³¾®²°¡×ÍºÂç¤ÊÈøº¬¤òÇØ·Ê¤Ë¡¡²»³Ú¤ÈÅÐ»³Í»¹ç¡¢Ì¾¸Å²°µòÅÀ¤Î5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÐ»³Éô¡×¤¬¡¢²»³Ú¤È»³ÅÐ¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î³Ú´ï¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»³¤ËÆþ¤ê¡¢ÍºÂç¤ÊÈøº¬¤òÇØ·Ê¤Ë»³¾®²°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÅÄÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³¤È²»³ÚÎ¾Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÆàÎÉ¹¬À®¡Ë
¡¡8·î²¼½Ü¡¢Ä¹Ìî¡¢ÉÙ»³¸©¶¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ÇòÇÏ³Ù¡Ê¤·¤í¤¦¤Þ¤À¤±¡Ë¡Ê2932¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î»³ÄºÄ¾²¼¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î»³¾®²°¡ÖÇòÇÏ»³Áñ¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î»³¤Ç¸æÍè¸÷¤ò¸«¤¿ÂÎ¸³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿³Ú¶Ê¡ÖÄº¤¡×¤Ê¤É9¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¿©Æ²¤Î³«ÊüÅª¤ÊÁë¤«¤éË¾¤à»³¡¹¤ÏÍ¼¾Æ¤±¤ÇÆú¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿½ÉÇñµÒ¤é100¿ÍÄ¶¤¬Ê¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÐ»³Éô¤Ï2023Ç¯1·î¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»¤ÇÃÏ¸µ¤Î»³³Ù²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾®ÅÄ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤ËÃË½÷5¿Í¤Ç·ëÀ®¡£Å·¸õÉÔ½ç¤Ç²¿ÅÙ¤â±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2023Ç¯7·î¤ËÄ¹Ìî¸©¤ÎÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç½éÅÐ»³¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Íâ8·î¡¢»³¾®²°¤ò¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¿´¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬»äÅª¤ËÇòÇÏ»³Áñ¤òË¬¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿½ÉÇñµÒ¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö²»³Ú¤È»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅÐ»³·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ÅÐ»³¸ý¤«¤éÇòÇÏ»³Áñ¤Þ¤ÇÊÒÆ»Ìó7»þ´Ö¤Î¹ÔÄø¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦³Ú´ï¤òÃ´¤¤¤Ç½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î»³¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¡£¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢2024Ç¯8·î¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ÇÇòÇÏ»³Áñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤âÄ¹Ìî¤Îèú²Ê»³Äº¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²Æ¤ÎÇòÇÏ»³Áñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï5Æü´Ö¤Ç·×Ìó800¿Í¤òÆ°°÷¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»³¾®²°¤Î½ÉÇñµÒ¤ÏÆ±¤¸»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤À¤È¤·¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»³¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤âÊÌ¤Î»³¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£