²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ±¡¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÝôÍáÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Î¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡×¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¡ª¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ«¡¢ÁÐ»Ò¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£·»¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÝôÍá¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢Äï¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿ÍÀ¸½é¡ª¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸½é¡ª¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤È¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡×¤È¿·À¸»ù¤È¤ÎÆü¡¹¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¿ÍÀ¸½é¤ò¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿¡Ö³¨Æüµ¡×¤âÅê¹Æ¡£³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¼¤«Ç¥¿±Àþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹üÈ×¥¬¡¼¥É¥ë¤¬Á´¤¯Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®¤µ¤¯¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¤É¤¦¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ªÊ¢¥¥º¤Þ¤À²óÉü¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁÐ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤Ê¤É¤Ê¤ÉÇº¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡¡¿ÈÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤Ä¤ÄÂà±¡¸å¤Î¿·À¸³è¤ò¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡¢¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀèÇÚÃ£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È»Ò°é¤Æ·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¡¡ÝôÍá¤Îµ»¤ò³Ð¤¨¤¿¤Í¡¡¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÝôÍá¥Ñ¥Ñ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª´é¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥Þ¥Þ¤Î¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª½é¤Î»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
