¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Í¼Êý¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¡¢¿Í»ö¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤¤Û¤É¤«¤é¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ÂÀÏºÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤È²ñÃÌ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÌò°÷¤Î¿Í»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤Ë¶á¤¤ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤ò´´»öÄ¹¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿4¿Í¤Î¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¯ÉÜ¤äÅÞ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£