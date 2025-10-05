¡Ö¤½¤ÎÉþ¤É¤³¤Î¡©¡×¢ª ¼Â¤Ï¡Ú¾å²¼¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ª 40¡¦50Âå¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡Ö¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç¡×
½©¤é¤·¤¤µ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤Î»þ´ü¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥×¥Á¥×¥é¥³ー¥Ç¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤ÎÍÎÉþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò
¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë½ÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥»ー¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê½©¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õー¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÏÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì´¶UP¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë½©¥³ー¥Ç
¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡£Âç¤¤á¤ÎÊÁ¤Ç¤â¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤Ê¤éÂç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¤¢¤ê¡¢Àü¤¿´ÃÏ¤â³Ú¤Á¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ñー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿½©¥³ー¥Ç¤Ë¡£Â¸µ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡ý
writer¡§Emika.M