¢£Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¡À®Ç¯½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¡Ê5Æü¡¢¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¹ñÎ©¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õÆüËÜ½Ð¾ìÁª¼ê¡õ·ë²Ì
ÆüËÜ½÷»Ò¥Ï¡¼¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢»ûÅÄÌÀÆü¹á¡Ê35¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤¬º£µ¨¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤ò¡¢13ÉÃ53¡Ê-0.4¡Ë¤Î5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¸å¡¢·è¾¡¤òÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»ûÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÊú¤¹ç¤¤·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡Ê29¡¢ÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¡¢ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ê30¡¢Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¡Ê26¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â»ûÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤È¤â¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢»ûÅÄ¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿»ûÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÈÖ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤À¤·¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î2019Ç¯¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î9·î¤Ë12ÉÃ97¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¢ÆüËÜ½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë½é¤Î13ÉÃÂæ¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿»ûÅÄ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï12ÉÃ96¡¢12ÉÃ87¤È¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò2ÅÙ¹¹¿·¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÀÄÌÚ±×Ì¤¤¬12ÉÃ86¡¢Æ±Ç¯7·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¤ÇÊ¡Éô¿¿»Ò¤¬12ÉÃ82¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬12ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢»ûÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¤ËÂè°ìÀþ¤«¤é¤ÏÂà¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»ûÅÄ¡£¡Ö»ä¤é¤·¤¯ÎÞ¤¢¤ê¾Ð¤¤¤¢¤ê¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¶¥µ»¤ÇÉ½¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê½ª¤¨¤¿»ûÅÄ¤Ï¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
