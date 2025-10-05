¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¡¢VÁè¤¤¡ÈÂÆ§¤ß¡É¡¡18ºÐ¡¦ÆÁÅÄ¤¬ÄËº¨¤ÎPK¼ºÇÔ¡Ä2°Ì°Ê²¼¤ò°ú¤Î¥¤»¤º
¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇGÂçºå¤ÈÂÐÀï
¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï10·î5Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡2°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢3°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢4°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ60¤ÇÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢Æ±64¤Î¼¯Åç¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°ú¤Î¥¤»¤¿¤¬¡ÈÂÆ§¤ß¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¼¯Åç¤È¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡Ãæ¤ÎGÂçºå¤Ë¤è¤ë¹¥Ä´ÂÐ·è¡£¼¯Åç¤ÏÁ°Àá¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿FWÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬ÀèÈ¯¤ËÏ¢¤Í¡¢¶¯ÎÏ2¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ACL2¤Î¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¡Ê2-0¡Ë¤«¤éÃæ2Æü¤ÎGÂçºå¤Ï¡Ö3-4-2-1¡×¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¡£Á°È¾¤Ï¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤¿GÂçºå¤Î¡Èºö¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¼¯Åç¤Ï²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¼¯Åç¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¡£Æ±8Ê¬¡¢±¦¥¯¥í¥¹¤«¤éMF¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âGK°ì¿¹½ã¤ÎÀµÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëGÂçºå¤ÏÆ±17Ê¬¤ËFW±§º´Èþµ®»Ë¤ÈFW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢MFÈþÆ£ÎÑ¤Î3Ëç¤òÅêÆþ¡£2ÀïÏ¢È¯Ãæ¤Î±§º´Èþ¤¬º¸¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±21Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¹âÀºÅÙ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¼¯Åç¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤À¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤Î18ºÐFWÆÁÅÄÍÀ¤¬°ì¿¹¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤¤¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤Ï10ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½Å¤Í¡¢Æ±65¤È¤·¤¿¤¬¡¢ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÇÈ´¤½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï¿À¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë