¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û·è¾¡¤Ï¡Ö²¼ºÊÊª¸ì¡×¡¡²¼ºÊ°ì¤Ï½é¡¢²¼ºÊÆó¤Ï£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñÀÚÉä¡¡»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡¦°ñ¾ë¤Ï£¶£¹Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ê¤é¤º
¡¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå°ñ¾ë¸©Âç²ñ¤Ï£µÆü¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±µå¾ì¤Ç½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹ç¤Ï¸©Î©¿Ê³Ø¹»¡¦²¼ºÊ°ì¤¬»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡¦°ñ¾ë¤Ë£¶¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡£Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡Ê£±£¸Æü³«Ëë¡¦»³Íü¡Ë¤Ø½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£°¤Î£´²ó¤Ë°ìµó£¶ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò±é½Ð¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»ÔÂ¼æÆÂç¤¬£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¤Ï¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð£±£¹£µ£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£¶£¹Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡££¶£¹Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½©¤Î´ØÅìÀÚÉä¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Ï²¼ºÊÆó¤¬¾ïÈØÂç¹â¤Ë£·¡Ý£³¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢£²£°£±£±Ç¯°ÊÍè£±£´Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢£¶Æü¤Î·è¾¡¤Ï²¼ºÊ°ì¤È²¼ºÊÆó¤Î¡Ö²¼ºÊ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²¼ºÊÊª¸ì¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£