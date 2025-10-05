¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×»Ø´ø´±¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÍÞ¤¨·èÃÇ¤Î·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ï»þ´Ö²Ô¤®Í×µá
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ò9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Î¹¶·âÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ò»Ï¤á¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£Ä¾¸å¤ÎÎ¢¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó11µå¤òÅê¤²¤ÆºÇÂ®¤Ï101¥Þ¥¤¥ë(Ìó163¥¥í)¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È·ÑÅê¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£»î¹ç¸å¡¢»öÁ°¤ÎÅêµå¥×¥é¥ó¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÂè4Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥·¥¢¤â¡¢º£Ìë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥¦¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇ½ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°Ç¤¤»¤ë¤è¤ê¡¢¥í¥¦¥¤ÎÊý¤¬°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÍÞ¤¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤¤¤ëÁª¼êÁØ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9²ó¤ËÂè5ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥í¥¦¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤¿¡£(8²ó¤ËÅê¤²¤¿)¥Ù¥·¥¢¤òºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥é¥¤¥Í¥ó(¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê)¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥¦¥¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ë»ê¤Ã¤¿¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£