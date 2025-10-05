¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡ÛAÁÈ1°ÌÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©¡¡³ÎÎ¨¤Ç¤ÏCÁÈ3°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡EÁÈ3°Ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)
24¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä6ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â»Ä¤¹¤Ï¡¢EÁÈ¡¢FÁÈ¤ÎºÇ½ªÀá¤Î¤ß¡£¤¹¤Ç¤ËAÁÈ¡ÁDÁÈ¤Þ¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£16¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤á¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬¡¢Íâ6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¡£AÁÈ¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¡¢D¡¢E¤Î3°ÌÄÌ²á¤·¤¿¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï3°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÁÈ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç·èÄê¡£¸½»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4¤òµó¤²¤¿´Ú¹ñ¡ÊBÁÈ3°Ì¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ÊCÁÈ3°Ì¡Ë¤Ï3°ÌÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»Ä¤ê¤ÏA¡¢D¡¢E¡¢F¤Î3°Ì¤«¤é2¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¸ºß¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÂÐÀï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£EÁÈ¡¢FÁÈ3°Ì¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßEÁÈ3°Ì¤ÈÂÐÀï¡£¤¹¤Ç¤ËDÁÈ3°Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜ¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸1²óÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î²ÄÇ½À¡¡¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÏÄÌ²á¤·¤¿ÁÈ3°Ì¤Î4¥Á¡¼¥à
ABCD¢ª¥¹¥Ú¥¤¥ó
ABCE¢ª¥¹¥Ú¥¤¥ó
ABCF¢ª¥¹¥Ú¥¤¥ó
BCDE¢ª¥¹¥Ú¥¤¥ó
BCDF¢ª¥¹¥Ú¥¤¥ó
BCEF¢ªEÁÈ3°Ì