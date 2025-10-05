±ö±ÛÍ®Êâ¤¬º£µ¨6ÆÀÅÀÌÜ¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä16ºÐ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¥É¥í¡¼
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WE¥ê¡¼¥°Âè9Àá Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶1-1¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê(4Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ)
SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè9Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°ÌÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¡¢5°Ì¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤ÈÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¹Åç¤Î°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤¿¥Ù¥ì¡¼¥¶¤¬¸åÈ¾16Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËMF±ö±ÛÍ®ÊâÁª¼ê¤¬µÍ¤á¤Æº£µ¨6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¹Åç¤Î¥¨¡¼¥¹FW¾åÌî¿¿¼ÂÁª¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡£1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿±ö±ÛÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö(¥Ü¡¼¥ë¤¬)¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤³¤Ü¤ì¶Ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÈ¿±þ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç²¿¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï¡¢16ºÐ¤ÎFW¼°ÅÄÏÂÁª¼ê¤¬WE¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é½Ð¾ì¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡¢Ìò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÇØ¤¬¹â¤¤Áê¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤º¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤¨¤°¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼°ÅÄÁª¼ê¤ÎÉã¡¢»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼°ÅÄ¹âµÁ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖâÃ¾ëÁª¼ê¤äÀÄÌÚÁª¼ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£