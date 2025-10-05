ÎëÌÚÊ¡¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï14ºÐ¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥®¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¡¢1ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¡£14ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Çµï¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ÒÌò¤Îº¢¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Ð¤ËÃ¯¤«¤¬¤¤¤Æ¡¢±éµ»»ØÆ³¤ä½õ¸À¤ò¼«Á³¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Á¤ã¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦»ÒÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬OK¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ê¼Çµï¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥®¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢18ºÐ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Êú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£