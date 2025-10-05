º£¤«¤éÅß¤Þ¤ÇÂç³èÌö¡ª¥æ¥Ë¥¯¥í¿·ºî¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Î¥»¥Ã¥È»È¤¤¤Ç¥³¡¼¥Ç¤ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
Ä«ÈÕ¤¬È©´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢±©¿¥¤â¤Î¤ä¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢½©¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â»È¤¨¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ëµ¨Àá´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¾®Êª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·ºî¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò»îÃå
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
Á´Ä¹¤ÏÌó25cm¤Ç¡¢¿ÈÄ¹153cm¤Î½÷À¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬Ãå¤±¤ë¤ÈÉª²¼Ìó5cm¤Û¤É¤Î¾æ´¶¡£
¿Æ»Ø¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¥©¡¼¥ëÉÕ¤¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ù¡Ø¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡Ù¡Ø¥ì¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ù¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ù¤ÎÁ´7¿§Å¸³«¡£
¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¹ç¤¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢º£¤«¤éÅß¤Þ¤ÇÂç³èÌö¡ª
ÆüÃæ¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Æ¤âÄ«ÈÕ¤Ï¾¯¤·È©´¨¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ö¥Ý¥í¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿È¾Âµ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤«¤é¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æº¹¤·¿§¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤Í½´¶¡ý ¥¢¥¦¥¿¡¼¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¾ÜºÙ
ËÉÙ¤Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¾®Êª¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¾®Êª¤Ê¤é¡¢ÁÇºà¤ä¥«¥é¡¼¤òÂ·¤¨¤ÆÅý°ì´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥óÁÇºà¤Î¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤òÂ·¤¨¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡ª
¤â¤¦¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼ó¸µ¤òÃÈ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ2990±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ÈÆ±¤¸¥«¥é¡¼Å¸³«¡£Ã±ÉÊ¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡×¾ÜºÙ
