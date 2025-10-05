¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»´»ö¡×³ÑÅÄÍµµ£¡¢ºÆ¤Ó°Å±À¡¡13ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤È´¤º¤Æñ¤«¡¡¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤¸¤é¤ì¤º¡×¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â
³ÑÅÄ¤Î¡Ö¾å¾º·¹¸þ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1Àï¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡F1Âè18Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¸ø¼°Í½Áª¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏQ2¤Ç15ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î2Âæ¤¬µ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ÑÅÄ¤Ï·è¾¡¤Ç13ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡Q1¤ò10ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢Q2¤Ç¤Ï1Ê¬30ÉÃ353¤È¥¿¥¤¥à¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¤â¤¦°ìÂæ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÍ½Áª2ÈÖ¼ê¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤ÏÃæÃÊ¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Í½Áª¸å¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥ó¥¹¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë³ÑÅÄ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤â³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢Q2ÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ø¤Î¸·¤·¤¤À¼¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØMOTORSPORT¡ÝMAGAZIN¡Ù¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÍ½Áª¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Q2ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¤Î³ÑÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖËÜÍè¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤òÁ´Á³´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÍÎØ¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î´¶¿¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬ÊÑ²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖQ2¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Î¾å¾º·¹¸þ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1Àï¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë·Ï¥Á¡¼¥à¤Î2ÂæÌÜ¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËºÆ¤Ó°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Í½Áª¡¢·è¾¡¤È¤â¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Á°²ó¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¿··¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢³ÑÅÄ¤Ïµì»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ±þ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡¢Í½Áª¤ÇÄãÌÂ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¡Ë0.781ÉÃ¤â¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢·è¾¡¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´õË¾¤À¤±¤À¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥Î¥À¤Ï13ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ïº¤Æñ¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥È´íµ¡¤â¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î³ÑÅÄ¤ÏºÇÄã¸Â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Á°²ó¥ì¡¼¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤ÎÀª¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤ëÃæ¡¢·è¾¡¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤à¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]