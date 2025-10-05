¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÈºÇ¶¯¡É¤ÎÀèÈ¯3ËÜÃì¤À¡ª¥¹¥Í¥ë¢ª»³ËÜÍ³¿¢ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¤¤º¤ì¤âQS¡õ9Ã¥»°¿¶¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óµåÃÄ»Ë¾å½é
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö´ä¼ê¤Îå«¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤ÆÏ«¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Ëè²ó¤Î9»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡õÊ¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¤Î¡ØTrue Blue LA¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³²÷ÅêµÏ¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀïÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬7²ó2¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¡¢Æ±2ÀïÌÜÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬6²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¡£ÂçÃ«¤â2¿Í¤ËÂ³¤¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬9Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»295»î¹ç¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÀïÏ¢Â³¤ÎµåÃÄºÇÂ¿¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î8Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¤ò¼«ÀÕ3°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º2¡Á4ÀïÌÜ¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¥ó¥¡¼¡¢¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTrue Blue LA¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÂçÃ«¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼ºÆ¤ÓÅê¼ê¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ÆóÅáÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ6Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¥¹¥Í¥ë¡¢Æ±8Æü¤ÎÂè3Àï¤Ï»³ËÜ¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÂ¸ºß¤È¿´°Õµ¤¤Ï¡¢¹¥Ä´¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]