¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£µÆü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡¢ÃÓÅÄÍèæÆÆâÌî¼ê¤¬Ï¢Â³»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦¼·²ó¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦°ËÆ£Í¥Êå¡££²»à¤«¤éº´Æ£ÅÔ¤¬£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é±¦ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢ÃÓÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë½éµå¤âº¸ÏÆÊ¢ÉÕ¶á¤Ø¤Î»àµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²µåÏ¢Â³¤Î»àµå¤Ë°ËÆ£¡¢³¤Ìî¤â¤¹¤°¤Ë¼Õºá¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¥È¡¼¥¿¥ë£³¸ÄÌÜ¤Î»àµå¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£