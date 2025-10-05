¡È´ÚÎ®»ÍÅ·²¦¡ÉÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê»Ñ¤ÇÎº¤Ë¡ª¶á¶·¤¬ÆÍÇ¡¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Î¶á¶·¤¬ÆÍÁ³¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥óÉ×ÉØ¡¢¡È·ëº§µÇ°Æü¡É¤Î2SHOT
½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥·¥é¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ø¥¦¥ó¤È±Ç²è¡Ø¥Ü¥¹¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥Õ¥ó¤µ¤ó¡¢¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ø±ÑÍº¿ÀÏÃ¡Ù¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥É¥ó¥´¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î±Ç²è¡Ø¥Í¥ª¥ó¤ÎÃæ¤ËÍÛ¤¬ÄÀ¤à¡Ù¤ÎÁê¼êÌò¤Î¥¥à¡¦¥¦¥£¥½¥ó¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë»÷¤¿¥æ¥ê¡£¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ø½÷»ÒËüºÐ¡Ù¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥Ê¥¦¥ó¡£º£Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ü¥¹¡Ù¤¬±Ç²è³¦¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥·¥é¤Î»Ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥·¥é¤ÎÀâÌÀÄÌ¤ê¡¢»î¼Ì²ñ¤òË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥·¥é¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥Õ¥ó¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤ÎÃæ±û¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍ¥²í¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥ê¤È¤â¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Ï¥Á¥§¡¦¥·¥é¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤¿Èà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥é¤ÏºÇ¶á¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È³èÈ¯¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1972Ç¯3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¤ÎMBCÂè21´ü¸ø³«ºÎÍÑ¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ø¥¤¥ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ø¿Â»Î¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÍ§¤Ø ¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö´ÚÎ®»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2010Ç¯5·î¤Ë½÷Í¥¥³¡¦¥½¥è¥ó¤È·ëº§¡£2010Ç¯¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2014Ç¯¤ËÌ¼¤òÊú¤¤¤¿¡£