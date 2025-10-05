¡Ö³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¤º¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¡¢Áá¤¯¤â²Ð¼ï¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ²ñ¸«¤Ë¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¡¢ÌÂµÜÆþ¤ê¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï2025Ç¯10·î4ÆüÍ¼¤ËÁíºÛ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤¬ÌÂµÜÆþ¤ê¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿·Ê¹¤â¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¸þ¤¤â¤¢¤ê¡¢²Ð¼ï¤¬¸²ºß²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
°ÖÎî¤ÎÊýË¡¤Ï¡ÖÅ¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡×
¹â»Ô»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢15Æü¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾¸å¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢
¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¼Ò¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÖÎî¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¡£»²ÇÒ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¤Ë·Ð°Þ¤òÊ§¤¤¤¢¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Îµþ¶¿¿·Ê¹¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤¯¤À¤ê¤ò¡ÖÉÔÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÏÀÉ¾¤·¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤¬ÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¡×È¯¸À
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï22Ç¯2·î¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤Ç¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¼þÊÕ½ô¹ñ¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÓÃæ¤Ç»²ÇÒ¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µþ¶¿¿·Ê¹¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¡×È¯¸À¤ò¡Ö´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÑ¸À¤òÅÇ¤¡¢³°¸ò¾å¤Î¼ºÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
Ä«Á¯ÆüÊó¤Ï¡¢²ñ¸«¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢
¡Ö¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¶¯¹ÅÊÝ¼éÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤âÀÖ¿®¹æ¤¬Åô¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÎ¥¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´äÈ×»Ù»ýÁØ¤òºÆ¤Ó¼è¤ê¹þ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ù»ýÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½¢Ç¤½é´ü¤Ë¿À¼Ò»²ÇÒ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËèÆü·ÐºÑ¡×¤â¡¢¹â»Ô»á¤¬Ì÷¹ñ¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤«¤é
¡Ö¶¨ÎÏ´ðÄ´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÑ¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë¹â»Ô»á¤¬¼óÁê½¢Ç¤¸å¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¿¦¼óÁê¤Î»²ÇÒ¤Ï13Ç¯12·î¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
