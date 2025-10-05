¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û²¼²È½¨Î°¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡¡°Â¿¹°ìµ®¤¬2°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï26°Ì
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡»°¹¥CCÀ¾C¡á7300¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¼²È½¨Î°¡Ê23¡áELECOM¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î64¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Âè2Æü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°Â¿¹°ìµ®¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¡£º£Ê¿¼þ¸ã¡Ê33¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢ºÙÌîÍ¦ºö¡Ê22¡á»°¶¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç26°Ì¤À¤Ã¤¿¡£