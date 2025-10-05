¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û»°¸¶Éñ°Í¡¢187¡¦56ÅÀ¤Ç2°Ì¡¡¥±¥¬¤«¤é¤ÎºÆµ¯·ü¤±¤ë¥·¡¼¥º¥ó
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¶áµ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡±§¼£»Ô¡¦ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP2°Ì¤Î»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï121¡¦96ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×187¡¦56ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Õ¥ê¡¼¡Ö¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½2²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡½2²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Î3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃåÉ¹¡£ºÇ¸å¤Î3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ï¤ä¤äÍð¤ì¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ê¤É¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±¦Â¼ó¤Î¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀÆü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»°¸¶¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÎ¦¾å¤ÇÂ¼ó¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ËÎå¤ß¡¢º£µ¨¤ò·Þ¤¨¤¿¡£