SHOW¡½YA»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊª²Î¼êÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHOW¡½YA¡×¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡Ö½é´ü¤Îº¢¤Ï¼þ¤ê¤ËÃË¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©²¿¤ÀÀ¸°Õµ¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ªµÕ¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½÷À¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËÃËÀ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¼«¿È¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥ó¤µ¤ó¤«¤Ê¡£¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥®¥í¥Ã¥Ý¥ó¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë¡¢À¾ËãÉÛ¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£