¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÆîº½Ä®¤òMC¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤ª»¶Êâ¡£°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¡ÖÉáÃÊµÙ¤ß¤Î¿Í¤È¤«¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤ªÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤ë·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö±¿Æ°¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¡Ö¤Ç¤â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤ê¤ËÀäÂÐ¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÙ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤¬¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢»³²¼¤Ï¡Ö1¸ÄÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä²°¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃæÌÜ¹õ¤Ç¡ØI'm donut ?¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤ªÅ¹¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤¬¡Ö¤ª²È¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ªÌ£¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£»³²¼¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Û¤ó¤È¡£¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤«¤Ï¡ËÆþ¤ì¤º¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤â¤¦¼þ¤ê¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡×¤È¹½ÁÛ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¾ì½ê¤Ï¡Ë¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¶äºÂ¤È¤«¡©´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤òÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£