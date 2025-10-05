»³²¼Èþ·î¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¤°¤é¤¤¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇYouTube¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÆîº½Ä®¤òMC¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤ª»¶Êâ¡£°Õ³°¤Ë¤â¼íÌî¤È¤Ï½é¶¦±é¤À¤È¤¤¤¤¡¢»³²¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Æü¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãYouTube¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡ØEIKO!GO!!¡Ù¡×¤È¡¢¼íÌî¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEIKO!GO!!¡×¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡£¤Û¤ÜÁ´Éô¤°¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é¡Ö1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡×¤È»³²¼¡£Â´¶È¸å¤â½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤â·ë¹½¡¢»ä°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡¢¸µ¡¹¤¬¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒÃæ¤â¤¹¤Ã¤´¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ð¤Æ¤ë²ÎÈÖÁÈ¤È¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£