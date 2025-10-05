ºÆº§¤Î4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦²«â«»á¡¢ºÊ¡õÄ¹½÷¤È¡È¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í¥ª¥½¥í¡Á¡×¡¡3¿Í¤Ç¤Î½éÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð
¡¡¡È4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¤Î¼Â¶È²È¡¦²«â«»á¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¡¢Ä¹½÷¡Ê0¡Ë¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×²ÈÂ²½éÎ¹¹Ô¤ÇºÊ¡õÄ¹½÷¤È¤Î¡È¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î²«â«»á
¡¡¡Ö39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÊ¤¬²ÈÂ²¤ÇÈ¢º¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ý¤¦¤Á¤ã¤Þ¤âÏ¢¤ì¤Æ²ÈÂ²»°¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤³¤ì¤Æ¿´¿È¶¦¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤È½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤À¤±¤Ç¤âË»¤·¤¤¤Î¤ËËèÇ¯ÃÂÀ¸Æü¤Ï·üÌ¿¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÊ¤Ë´¶¼Õ¤À¤·¡¢¤Ý¤¦¤Á¤ã¤Þ¤ÏËèÆü¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤Ê¤ó¤À¤«¶¯¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤â¤³¤¦¤µ¤ó¤Î¹¬¤»Åê¹Æ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í¥ª¥½¥í¡Á ¤«¤ï¤¦¤£¤£¡×¡Ö¤Ý¤¦ÍÍ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾ï¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤¦¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²«»á¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡¦½÷À¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î°ÛÀ¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯11·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯3·î¤ËÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦½©ÁÒÎÊ»Ò¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å24Ç¯7·î¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËºÆº§¡¢4·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
