Image: Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

½©¥­¥ã¥ó¥×¤äBBQ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Þ¤À´À¤Ð¤àÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

½ë¤¤Æü¤³¤½¡¢¥­¥ó¥­¥ó¤ËÎä¤¨¤¿°û¤ßÊª¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£

°ì»þÅª¤ËÊÝÎä¤¹¤ë¤Ê¤é¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤òÎä¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¥­¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤â¤Ï¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

º£²ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿»³Á±¡ÊYAMAZEN¡Ë¤Î¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

[»³Á±] ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë 15L ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼° (AC/DC 2WAYÅÅ¸») ¼ÖºÜ ÎäÂ¢¸Ë ÎäÅà¸Ë ¾®·¿ ¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÀáÅÅ¥â¡¼¥ÉÅëºÜ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ YFR-AC151(B)
19,400±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
20,800±ß
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
21,840±ß
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë

¡Ý18¡î¤Þ¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¡£ÎäµÑÀ­Ç½¤¬¹â¤¯ÎäÅà¤âÎäÂ¢¤â¡ý

¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÎäµÑÇ½ÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°¤òºÎÍÑ¡£¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï-18¡î¡Á20¡î¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ²¹ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£

ÎäÅà¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ï-18¡î¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤­¤Ï2¡î¡Á8¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£

Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¡ÖÀáÅÅ¡ÊEco¡Ë¡×¤È¡ÖÉ¸½à¡ÊHH¡Ë¡×¤Î2¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀáÅÅ¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ÐÌó10¡ó¤â¾Ê¥¨¥Í¤Ç±¿Å¾¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

AC¤ÈDC¤Î2WAYÅÅ¸»¤òºÎÍÑ¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ä¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ç¤âµëÅÅ²ÄÇ½

¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ÎµëÅÅÊýË¡¤ÏAC¤ÈDCÅÅ¸»¤Î2¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¡£

¼«Âð¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¤¤¤Ã¤¿ACÅÅ¸»¤È¡¢¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤éÅÅ¸»¤¬¼è¤ì¤ëDCÅÅ¸»¡¢¤É¤Á¤é¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£

¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£²ÈÄíÍÑAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤È¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥³¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âGOOD¡£

Ä¹µ÷Î¥¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²¹ÅÙ´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¥Ù¤ë¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¤äÎäÅà¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤¬½ý¤ó¤À¤ê¡¢Éå¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¥­¥ã¥ó¥×¤äBBQ¾ì¤Ê¤É¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ËÅÅ¸»ÀßÈ÷¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÍ­¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¤ª½Ð¤«¤±¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥µ¥ÖÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ç¤â³èÌö¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä°û¤ßÊª¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

15L¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£Âç¤­¤Ê¼è¤Ã¼êÉÕ¤­¤Ç°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º

15L¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢59.8cm¡ÊÉý¡Ë¡ß32cm¡Ê±ü¹Ô¤­¡Ë¡ß26cm¡Ê¹â¤µ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£

2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï4ËÜ¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï15ËÜ¡¢350ml´Ì¤Ê¤é21ËÜ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê2ËÜÊ¬¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ê°×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£

ËÜÂÎ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤Ê¼è¤Ã¼ê¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¼Ö¤«¤é¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤äÉô²°´Ö¤Î°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£

²°³°¤Ç¤â²°Æâ¤Ç¤â¿©ÉÊ¤ÎÊÝÎä¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë»³Á±¤Î¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡£Ã¯¤·¤â¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Çã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»×¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª

