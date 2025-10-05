¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÔÍ×¤Ç¤Ï¡© ¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ËÎä¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤¬¡Ö2Ëü±ßÂæ¡×
½©¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Þ¤À´À¤Ð¤àÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½ë¤¤Æü¤³¤½¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿°û¤ßÊª¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£
°ì»þÅª¤ËÊÝÎä¤¹¤ë¤Ê¤é¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤òÎä¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿»³Á±¡ÊYAMAZEN¡Ë¤Î¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ý18¡î¤Þ¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¡£ÎäµÑÀÇ½¤¬¹â¤¯ÎäÅà¤âÎäÂ¢¤â¡ý
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÎäµÑÇ½ÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°¤òºÎÍÑ¡£¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï-18¡î¡Á20¡î¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ²¹ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£
ÎäÅà¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ï-18¡î¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï2¡î¡Á8¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ÖÀáÅÅ¡ÊEco¡Ë¡×¤È¡ÖÉ¸½à¡ÊHH¡Ë¡×¤Î2¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀáÅÅ¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ÐÌó10¡ó¤â¾Ê¥¨¥Í¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
AC¤ÈDC¤Î2WAYÅÅ¸»¤òºÎÍÑ¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ä¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ç¤âµëÅÅ²ÄÇ½
¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ÎµëÅÅÊýË¡¤ÏAC¤ÈDCÅÅ¸»¤Î2¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¡£
¼«Âð¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¤¤¤Ã¤¿ACÅÅ¸»¤È¡¢¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤éÅÅ¸»¤¬¼è¤ì¤ëDCÅÅ¸»¡¢¤É¤Á¤é¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£²ÈÄíÍÑAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤È¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥³¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âGOOD¡£
Ä¹µ÷Î¥¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²¹ÅÙ´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¥Ù¤ë¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¤äÎäÅà¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤¬½ý¤ó¤À¤ê¡¢Éå¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¾ì¤Ê¤É¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ËÅÅ¸»ÀßÈ÷¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍ¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª½Ð¤«¤±¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥µ¥ÖÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ç¤â³èÌö¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä°û¤ßÊª¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
15L¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£Âç¤¤Ê¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤Ç°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º
15L¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢59.8cm¡ÊÉý¡Ë¡ß32cm¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß26cm¡Ê¹â¤µ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£
2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï4ËÜ¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï15ËÜ¡¢350ml´Ì¤Ê¤é21ËÜ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê2ËÜÊ¬¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ê°×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
ËÜÂÎ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤Âç¤¤Ê¼è¤Ã¼ê¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¼Ö¤«¤é¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤äÉô²°´Ö¤Î°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
²°³°¤Ç¤â²°Æâ¤Ç¤â¿©ÉÊ¤ÎÊÝÎä¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë»³Á±¤Î¡ÖAC/DC 2WAY ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê15L¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡£Ã¯¤·¤â¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Çã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»×¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
