ÈË±É¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»º¶È¤¬À¤³¦¤ÎËÇ°×¶È¼Ô¤Ë¾¦µ¡¤òÄó¶¡
Å·ÄÅ»Ô¤Ç9·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè27²óÃæ¹ñ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾´ë¶È500¼Ò°Ê¾å¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤¿ËÇ°×¶È¼Ô2000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤éÍè¤¿ËÇ°×¶È¼Ô¤Î¿Í¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»º¶È¤ÎÈË±É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë³¤³°¤ÎËÇ°×¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤³¿ô½½Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï½é´ü¤Î¥ß¥ë¥¯¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¿©ÎÈ¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿²Æ¤Î½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ê·Ú¤Ê²Û»Ò¤«¤é¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Û»Ò¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¡ÖçèÇÞ»ðëÎ¡ÊiiMediaresearch¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î2024Ç¯¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1835²¯¸µ¡ÊÌó3Ãû8500²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï2334²¯¸µ¡ÊÌó4Ãû9000²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹ñ»ºÉÊ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¹ñÄ¬¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ²ÚÊ¸²½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬³¤³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇîÍ÷²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤«¤éÍè¤¿ËÇ°×¶È¼Ô¤¬Ê¸²½ÅªÆÃ¿§¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ßÄÍÛ¸ÎµÜ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥¹¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆÁ»á½¸ÃÄ¤ÎÌÒ·æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´¥Î´Äë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçµÈ¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¤ÎÉÓ¡ØÀ¶Ê´ºÌÂçµÈèÙéÃÊÉÉÓ¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤À¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î±ü¿¼¤¤Ê¸²½¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎµðÂç¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ô¾ì¤Ë³°»ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³°»ñ·Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë¥º¤ä¥Í¥¹¥ì¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¡¼¥¹¡¢ÌÀ¼£¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Î¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÂç¤¤Ê¾¦µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à´ë¶È¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥«¥«¥ª¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥°¥¢¡¼¥¬¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊ´¥ß¥ë¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤òÉý¹¤¯ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇ´Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î24Ç¯¤Î¥«¥«¥ª¤ÎÍ¢Æþ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ29¡¥30¡óÁý¤Î13²¯3600Ëü¸µ¡ÊÌó280²¯5600Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÇîÍ÷²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ¥¾®¹°¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥Û¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¹©¾ì¤È¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÀÖÆ»Ä¾²¼¤ÎÇ®ÂÓÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë½ë¤¯¾ø¤·½ë¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ô¾ì¤âÂç¤¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î°ËÍø½¸ÃÄ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥¿¥¤¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌØµí»±²¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦çèÀã¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¹©¾ì¤¬4¥«½ê¤¢¤ê¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÌó1000ËüËÜ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯¤·¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷¤Î¥Ë¡¼¥º¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¥²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷¤ÏÀßÈ÷¤ä¼«Æ°²½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½À¸»º¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤äÉÊ¼Á¡¢´ØÏ¢Á¼ÃÖ¡¢¥ª¡¼¥À¥á¥¤¥É¡¢Ç¼ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¶¯¤ß¤ò¸Ø¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Ãæ¸¦Éá²Ú»º¶È¸¦µæ±¡¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀßÈ÷¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤Ï40¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìµ¼â»ÔÃ°ð¼µ¡³£¤Î¹ñºÝ»Ô¾ìÉô¤ÎÂ×±ð妮¡Ê¥À¥¤¡¦¥¤¥¨¥ó¥Ë¡¼¡Ë·ÐÍý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¸¶ÎÁÄ´¹ç¡¢ÉôÉÊ¤ò´Þ¤à¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÎÀßÈ÷¤ò½¸Ìó¤·¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÂåÍý¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´À¤Èµ»½Ñ´ØÏ¢¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë