¡¡²áµî¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê4Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬Ãæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íî¤ÁÍÕ¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤ËÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¹õÈ±¤Ë¶â¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç´²¤°ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Â«¤Í¤¿¹õÈ±¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥ï¥ê¥¨¥ï¤Îà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï(19)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¹¥Ã¥«¥êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢2022Ç¯³«ºÅ¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÃæ¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¶Ø»ßÌôÊª¤Î¡Ö¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç4Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¡£»ñ³ÊÄä»ß¤Ï12·î¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡£Á´À¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤«¤é¡ÖÀäË¾¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£