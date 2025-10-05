·Ú¤ä¤«¤ËÎÏ¶¯¤¯¡Ä4µ¨¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ø¡¢ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ¯É½¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬4Æü¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¡ÖJump¡¡Together¡ª¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿2025¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡15¡Á16¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë¤é³«Ëë¥í¥¹¥¿¡¼15Áª¼ê¤Î¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¡ÖÀÄ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Þ¤Ç·×3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¸ª¤«¤é¹øÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎSAGAµ×¸÷¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë¤ò30¾¡14ÇÔ¤Î3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¾å°Ì8¶¯¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£21¡Á22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢4µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë