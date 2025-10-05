¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛËÙ¶×²»¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡ÀËÇÔ¤«¤é9Ç¯Êú¤¤¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡1ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£22Ç¯T¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¡£
¡¡Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ë1ÂÇº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿16Ç¯Âç²ñ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£9Ç¯Á°Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¯¤·¿´¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½2016Ç¯¤ÏÅö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÈª²¬Æà¼ÓÁª¼ê¤ÈÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤ÎºÇ½ªÁÈ¡£°ø±ï¤â´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¤Î18¥Û¡¼¥ë¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡©
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤À¤·¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¡¢°ì´î°ìÍ«¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½º´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¤¬1ÂÇº¹¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¡¢16ÈÖ¤«¤é¤Î3¥Û¡¼¥ë¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡¡¡Ö²¼¤ò¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÌÜ»Ø¤»20¥¢¥ó¥À¡¼¡É¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢20¥¢¥ó¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¼è¤ì¤¿¤é20¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡ÖÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä«¤â¤¢¤Þ¤ê¿©Íß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
¡¡¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ëè¥Û¡¼¥ë¡¢Ëè¥Û¡¼¥ë°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½2016Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î9Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤É¤ó¤ÊÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡¢¥·¡¼¥É¤âÍî¤È¤·¤¿¤·¡¢µå¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¿¡¼¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀäË¾Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£Æü¤Î18¥Û¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤äÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ËÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é4¾¡ÌÜ¡¢5¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×