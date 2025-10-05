¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬È¯É½¡¡Íèµ¨¤¬5Ç¯ÌÜ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï5Æü¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤¬½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï83¾¡57ÇÔ3Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼ã¼ê¤òÂçÃÀ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¡£1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¾¡Î¨5³ä¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎÏ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä½¼¼Â¡£Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Íèµ¨¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£