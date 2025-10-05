¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÇä½ÕÅç¡É¤ËTV¥«¥á¥éÆÍ·â¡ÄÇÛ¿®³«»Ï¡¡¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÃæÂ¼Í·³ÔÀ×ÊÔ¡¦Åì¶å¾òÊÔ¡¦ÀîºêÊÔ¤Ê¤É¤â¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î°Û¿§¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÎÄÉ²ÃÇÛ¿®¤¬¡¢10·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî4ËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¤¹¤®¡ÄÃæÂ¼Í·³ÇÀ×¡¢Åì¶å¾ò¡¢Àîºê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É³¹¡¢¥É¥ä³¹¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬Êë¤é¤¹²ÏÀîÉß¤Þ¤Ç¡¢¡È¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤ä¾ì½ê¡É¤òµá¤á¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬1¿Í¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê³¹¤òÆÍ·â¼èºà¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤òÃµ¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÉÔÄê´üÊüÁ÷¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡ãÍ¥½¨¡ä¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤«¤éÂè8ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬¡ÖAmazon Prime Video¡×¡ÖU-NEXT¡×¡ÖHulu¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âè9ÏÃ¤«¤éÂè14ÏÃ¤¬½ç¼¡ÄÉ²ÃÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAbemaTV¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î´é¤Ë¤Ï½ý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Î¾ðÊó¤â»ý¤¿¤º¤Ë¥«¥á¥é¤ò·È¤¨¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÍÍ¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¼èºà¤ÎËö¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»×¤¤¡¦¿´¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÄÉ²ÃÇÛ¿®·èÄê¤Î³ÆÏÃ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Âè9ÏÃ¡Ö»°½Å¡¦ÅÏ¼¯ÌîÅçÊÔ¡×
¤«¤Ä¤Æ¡ÈÇä½ÕÅç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢É÷Â¯»º¶È¤¬Åç¤ÎÀ¸¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»°½Å¸©¤ÎÅÏ¼¯ÌîÅç¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢87ºÐ¤Î½÷À¡£ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡Ä
Âè10ÏÃ¡ÖÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶ÊÔ¡×
Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤«¤éÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÅµ¤³¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡È¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ø¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤Ç¡Ä
Âè11ÏÃ¡ÖÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½êÊÔ¡×
ºÛÈ½Ãæ¤ÎÈï¹ð¿Í¤ä»à·º¼ü¤Ê¤É¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½ê¡×¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âºá¤òÈÈ¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡Ä
Âè12ÏÃ¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦ÃæÂ¼Í·³ÔÀ×ÊÔ¡×
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍ·³Ô¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼Í·³Ô¡£³¹¤Ïº£¤âÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¡£
¡ÖÃ¶Æá¤ÏÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤À¤È²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä
Âè13ÏÃ¡ÖµþÅÔ¡¦Åì¶å¾òÊÔ¡×
µþÅÔ±Ø¶á¤¯¤Î¡ÖÅì¶å¾ò¡×¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤éºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î½¸½»ÃÏ¶è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¡£
ÃÛ100Ç¯¤Î¹©¾ì¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¡¢²ÈÂ²¤ÇÇÑÉÊ²ó¼ý¶È¤ò±Ä¤àÃËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Âè14ÏÃ¡Ö¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêÊÔ¡×
µþÉÍ¹©¶ÈÃÏÂÓ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Àîºê»ÔÆîÉô¤Î¡ÖÀîºê¶è¡×¡£Ï«Æ¯¼Ô¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤êÈ¯Å¸¤·¤¿³¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¡È´é½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Ä¡×
ÈË²Ú³¹¡¦Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤Ç¼èºà¤ò»î¤ß¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¤¹¤®¡ÄÃæÂ¼Í·³ÇÀ×¡¢Åì¶å¾ò¡¢Àîºê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É³¹¡¢¥É¥ä³¹¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬Êë¤é¤¹²ÏÀîÉß¤Þ¤Ç¡¢¡È¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤ä¾ì½ê¡É¤òµá¤á¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬1¿Í¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê³¹¤òÆÍ·â¼èºà¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤òÃµ¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÉÔÄê´üÊüÁ÷¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡ãÍ¥½¨¡ä¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î´é¤Ë¤Ï½ý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Î¾ðÊó¤â»ý¤¿¤º¤Ë¥«¥á¥é¤ò·È¤¨¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÍÍ¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¼èºà¤ÎËö¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»×¤¤¡¦¿´¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÄÉ²ÃÇÛ¿®·èÄê¤Î³ÆÏÃ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Âè9ÏÃ¡Ö»°½Å¡¦ÅÏ¼¯ÌîÅçÊÔ¡×
¤«¤Ä¤Æ¡ÈÇä½ÕÅç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢É÷Â¯»º¶È¤¬Åç¤ÎÀ¸¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»°½Å¸©¤ÎÅÏ¼¯ÌîÅç¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢87ºÐ¤Î½÷À¡£ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡Ä
Âè10ÏÃ¡ÖÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶ÊÔ¡×
Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤«¤éÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÅµ¤³¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡È¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ø¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤Ç¡Ä
Âè11ÏÃ¡ÖÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½êÊÔ¡×
ºÛÈ½Ãæ¤ÎÈï¹ð¿Í¤ä»à·º¼ü¤Ê¤É¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½ê¡×¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âºá¤òÈÈ¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡Ä
Âè12ÏÃ¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦ÃæÂ¼Í·³ÔÀ×ÊÔ¡×
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍ·³Ô¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼Í·³Ô¡£³¹¤Ïº£¤âÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¡£
¡ÖÃ¶Æá¤ÏÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤À¤È²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä
Âè13ÏÃ¡ÖµþÅÔ¡¦Åì¶å¾òÊÔ¡×
µþÅÔ±Ø¶á¤¯¤Î¡ÖÅì¶å¾ò¡×¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤éºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î½¸½»ÃÏ¶è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¡£
ÃÛ100Ç¯¤Î¹©¾ì¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¡¢²ÈÂ²¤ÇÇÑÉÊ²ó¼ý¶È¤ò±Ä¤àÃËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Âè14ÏÃ¡Ö¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêÊÔ¡×
µþÉÍ¹©¶ÈÃÏÂÓ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Àîºê»ÔÆîÉô¤Î¡ÖÀîºê¶è¡×¡£Ï«Æ¯¼Ô¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤êÈ¯Å¸¤·¤¿³¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¡È´é½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Ä¡×
ÈË²Ú³¹¡¦Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤Ç¼èºà¤ò»î¤ß¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä