¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè£³Àï¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º£Ç£Ã¡á£¶£¶£±£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
ËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê£³¾¡ÌÜ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¸¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀ©ÇÆ¤·¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£³£°£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤ò¥Ñ¡¼¤ÇÄÀ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Î¾ÏÓ¤òÅ·¤ËÆÍ¤¾å¤²¡¢Á´³«¤Î¶×²»¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢£±£µºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â£±Ç¯¡Ë¤ÈºÇ½ªÁÈ¤Ç£²¥µ¥à¡Ê£²¿Í£±ÁÈ¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤½Ä¿¶¤ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£±£¶Ç¯Âç²ñ¡£ºÇ½ªÆü¤ÎÁ°È¾£¹¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë£³¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¡¢£·£±¤È¿¤Ð¤»¤º¡£Åö»þ£±£·ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤È£±ÂÇº¹¤Ç¥×¥í½é£Ö¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¤Î¹µÈ¤È¶¥¤ê¹ç¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»þÀÞ¡¢ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£¹Ç¯Á°¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤Î¤³¤Ã¤Æ¤¿¡£½÷»ÒOP¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È£±£°Ç¯±Û¤·¤Î»×¤¤¤ò¤Ï¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï£²ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î£±£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀ©ÇÆ¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¤ò¡Ö²¼¤ò¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡ÌÜ»Ø¤»£²£°¥¢¥ó¥À¡¼¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¡¡¤È¤Ë¤«¤¯£²£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ®¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÏÁêÅö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤éÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö¤â¡Ê¤Î¤É¤òÄÌ¤é¤º¡ËÌµÍýÌðÍý¿©¤Ù¤¿¡£¤¤Î¤¦¤ÎÌë¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£¥·¡¼¥É¤âÍî¤È¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¿¡¼¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¡£ÀäË¾Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î£±£¸¥Û¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ËÙ¡¡¶×²»¡Ê¤Û¤ê¡¦¤³¤È¤Í¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£³·î£³Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡££·ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÂìÀîÆó¹â£±Ç¯¤Ç¹ñÂÎÍ¥¾¡¡££³Ç¯»þ¤ËÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉôÍ¥¾¡¡££²£°£±£´Ç¯£¸·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ÎµþÅÔ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡££²£²Ç¯¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡õ»Ë¾å£²ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë»ÐËå£Ö¤òÃ£À®¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¶¥¥í¡£