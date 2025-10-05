£±£²¡¥£±£³¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·îÂßÀÚ¸ø±é¡×ÌµÎÁ¾·ÂÔ¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ó¡×ÅÐÏ¿¼ÔÂÐ¾Ý¡¡¿·µ¬¤â£Ï£Ë
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ó¡×¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·îÂßÀÚ¸ø±é¡×¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£³Æü¸á¸å£´»þ³«±é¡£½Ð±é¼Ô¤ÏÌ¡ºÍ¡¦Íî¸ì¤¬¡¢·ËÊ¸ÄÁ¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤È¤â¤³¡¢À¾Àî¤Î¤ê¤ª¡¦¾åÊý¤è¤·¤ª¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢¥ß¥¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡£µÈËÜ¿·´î·à¤¬µÈÅÄÍµ¡¢ÄÔËÜÌÐÍº¡¢ÃÓÇµ¤á¤À¤«¡¢ËöÀ®±Ç·°¡¢ÅçÅÄ°ì¤Î²ð¤Û¤«¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ó¡×¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¤À¤¬¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤â²Ä¡£±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ó¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡£