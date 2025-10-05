¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ö´üÂÔ¡×¤â¡¢½÷À¼óÄ¹¤ÎÁê¼¡¤°ÁûÆ°¤Ë¡Ö½÷À¤¬Æ¬¤ËÍè¤¿¤é²¿¤¾¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ø¶á¤Å¤¤¤¿¹â»Ô»á¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¿¤é¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¡Ê³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Î¡ËÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢¥é¥Ö¥Û»ÔÄ¹¡Ä½÷À¤¬Æ¬¤ËÍè¤¿¤é²¿¤¾¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¡Ä¹â»Ô¤µ¤óÂç¾æÉ×¤«¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½÷À¤¬°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤é²¿¤«¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÂ³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È½÷À¼óÄ¹¤ÎÁê¼¡¤°ÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¡¢¾¯¤·¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢ÊÖ¤»¤ë¤·¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¿Í¤ä¤Ê¤È»×¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤â¡¢É×ÉØÌ¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤è¤í¤·¤¤¤ó¤ä¤±¤É¤Í¡×¤È´ØÀ¾¿Í¤Î¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤¢¡ªÆ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¤Í¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡ÊÁ°Ç¤¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ËÇ¤´ü¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¤ï¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¯ºö¡¢¹ñÌ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡